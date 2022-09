Phantom Hellcat

Phantom Hellcat est un jeu d'action aventure dans lequel on incarne Jolene, une jeune femme dont la mère a été enlevée par des démons en provenance d'un théâtre mystérieux. Le titre alterne entre les phases en 2D et les phases en 3D, toujours en proposant des combats façon hack'n slash avec des combos et des pouvoirs à récupérer grâce aux masques que Jolene peut porter, qui peuvent aussi bien l'aider à combattre qu'à se déplacer.