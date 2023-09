The Elder Scrolls VI serait bien exclusif à la Xbox Series et ne sortirait pas sur PS5, il n’arriverait pas avant 2026 au plus tôt

Personne n’est surpris

Exclusif ou pas ? Telle est la question qui ne cesse de revenir en boucle à propos de The Elder Scrolls VI. Une réponse pourrait pourtant peut-être nous venir de la part d’un nouveau document réalisé par Microsoft afin de le fournir à la FTC (relayé par The Verge), dans le cadre de leur conflit autour du rachat d’Activision-Blizzard. Dans celui-ci, on découvre un tableau listant les différents jeux Bethesda ainsi que leur disponibilité ou non sur PS5, et on peut voir que The Elder Scrolls VI est bien présent dans la liste. Cependant, lorsqu’il est mention de la PS5, il est très clairement affiché que le jeu ne sortira pas sur la console de PlayStation.

On y voit aussi une mention indiquant que le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais qu’il fallait s’attendre à ce qu’il arrive en 2026, au plus tôt. Une période encore lointaine qui nous emmènerait à la fin de la génération, ce qui laisse penser que le jeu pourrait basculer sur les prochaines consoles, mais il est encore trop tôt pour l’affirmer.

Ce document, s’il est toujours d’actualité, permet néanmoins de pointer ce qui semblait une évidence : The Elder Scrolls VI ne devrait pas sortir sur PS5. On en saura probablement plus dans les prochains mois.