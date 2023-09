La prochaine Xbox prévue pour 2028 serait une console hybride, pensée aussi pour le cloud

La Switch 2 disposerait d’une puissance comparable à la PS4 et à la Xbox One

La Switch 2 disposerait d’une puissance comparable à la PS4 et à la Xbox One

Resident Evil 4 Remake : Le DLC Separate Ways se dévoile un peu plus avec son trailer de lancement

Resident Evil 4 Remake : Le DLC Separate Ways se dévoile un peu plus avec son trailer de lancement