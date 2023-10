Sur cette page, vous retrouverez donc tout ce qu’il faut savoir sur Persona 5 Tactica, le nouveau jeu dérivé de la saga Persona, et plus particulièrement du jeu numéro 5. Au programme, des astuces, des soluces, des guides pour bien débuter mais aussi une foire aux questions pour répondre à toutes vos interrogations, n’hésitez d’ailleurs pas à nous soumettre d’autres idées et remarques dans les commentaires.

Guide Persona 5 Tactica

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Persona 5 Tactica. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Persona 5 Tactica

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Persona 5 Tactica. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Persona 5 Tactica

Persona 5 Tactica est un Tactical-RPG qui met en scène les Voleurs Fantômes de Persona 5. Nos héros sont cette fois-ci propulsés dans une nouvelle dimension étrange où règnent plusieurs tyrans. Joker et les autres vont évidemment rejoindre la révolution menée par une certaine Erina. Le jeu se veut accessible avec des combats courts mais intenses pour initier les fans de la licence au genre, avec tout de même des mécaniques avec lesquelles s’amuser si vous êtes plus habitués.

Quand et où sort Persona 5 Tactica ?

Persona 5 Tactica sort le 17 novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC (Steam). Il est d’ailleurs inclus directement dans le Game Pass.

Est-ce que Persona 5 Tactica est une aventure inédite ?

Oui, Persona 5 Tactica est bien une aventure inédite et non pas l’intrigue de Persona 5 revisitée via le prisme d’un changement de genre. C’est pour cela que même s’il est tout à fait possible en théorie de pouvoir suivre ce qu’il se passe dans avoir fait le jeu de base, on vous recommande tout de même de le faire avant.

Quand se déroule Persona 5 Tactica ?

Persona 5 Tactica se déroule pendant l’année scolaire couverte par Persona 5. Plus précisément, l’action a lieu vers la fin de cette année scolaire, quelques jours avant la cérémonie de remise des diplômes durant le mois de mars.

Où se déroule Persona 5 Tactica ?

Persona 5 Tactica démarre dans le bon vieux Café LeBlanc mais un étrange phénomène téléporte l’endroit dans un monde parallèle similaire au Métavers, composé de différents royaumes aux thèmes inspirés de la Révolution Française ou du Japon Féodal.

Est-ce que Persona 5 Tactica est canonique ?

Comme souvent avec les spin-offs de Persona, la réponse est techniquement oui et non. Les évènements de Persona 5 Tactica sont bien canoniques mais Atlus nous dira probablement encore que les Voleurs Fantômes ne s’en souviendront pas à la fin de l’aventure pour ne pas avoir à gérer la cohérence de tous les jeux qui concernent ces personnages.

Comment fonctionnent les combats de Persona 5 Tactica ?

Persona 5 Tactica fait de son mieux pour garder les codes du jeu de base, on retrouve donc les Personae, les attaques au corps à corps, à distance, les points faibles, les One More mais ils sont adaptés au Tactical-RPG. Dans un souci de proposer des combats courts et accessibles, notre équipe est donc composée de trois personnes et c’est avant tout une question de positionnement.

Par exemple, il faut prendre de la hauteur par rapport à l’ennemi pour l’envoyer vers un coéquipier avant qu’il l’attrape au vol pour faire le One More. Et la All-Out Attack devient ici la Triple Menace et demande d’encercler les ennemis. Pas de panique si vous êtes plus aguerris, des objectifs secondaires facultatifs sont là pour vous apporter plus de challenge si vous le souhaitez.

Quels sont les personnages jouables dans Persona 5 Tactica ?

Persona 5 Tactica ne va pas trop bousculer nos habitudes puisque les Voleurs Fantômes jouables dans Persona 5 le sont aussi ici, ce qui veut donc dire qu’une fois de plus Futaba restera dans son rôle de soutien. Et si la communication semble passer beaucoup de temps sur des personnages inédits, au moins une d’entre eux pourra prendre part au combat, il s’agit d’Erina.

Ce qui nous fait donc :

Joker

Ryuji

Morgana

Ann

Yusuke

Makoto

Haru

Erina

Persona 5 Tactica prend-il en compte la version de base de Persona 5 ou la version Royal ?

Persona 5 Tactica semble ignorer les ajouts scénaristiques de Persona 5 Royal, cependant son personnage exclusif, Kasumi Yoshizawa peut être jouée dans la campagne DLC nommée Repaint your Heart.

Est-ce que Goro Akechi est jouable dans Persona 5 Tactica ?

Goro Akechi n’est pas jouable dans la version de base de Persona 5 Tactica. Cependant, si vous avez la version digitale deluxe ou si vous achetez le DLC Repaint your Heart, vous pourrez l’utiliser dans les combats du DLC.

Que contient le DLC Repaint your Heart dans Persona 5 Tactica ?

Le DLC Repaint your Heart est une aventure sans rapport avec l’intrigue de Persona 5 Tactica. Elle se déroule dans Tokyo et suit l’enquête de Joker après l’apparition de tags représentant Arsène, ce qui est étrange vu que personne n’est supposé pouvoir le voir. Cela intrigue également Goro Akechi et Kasumi Yoshizama qui sont donc les deux autres membres de l’équipe lors des combats de ce DLC.

Quel est le lien entre Persona 5 Tactica et les Persona Q ?

En voyant le design des personnages qui se déplacent de case en case, difficile de ne pas penser aux Persona Q. Et pourtant, Persona 5 Tactica est bien une expérience à part entière, outre le genre qui est différent, il ne s’agit pas d’un crossover avec les protagonistes d’autres épisodes.

Persona 5 Tactica est-il traduit en français ?

Oui, les textes de Persona 5 Tactica sont bien disponibles en français, que ce soit ceux de l’interface ou les sous-titres.

Dans quelles langues sont les doublages de Persona 5 Tactica ?

Dans Persona 5 Tactica, il est possible de choisir entre un doublage avec des voix anglais et un avec des voix japonaises.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Persona 5 Tactica ?

Voici les configurations PC requises pour jouer à Persona 5 Tactica sur PC :

Configuration PC minimum (Jeu en low, 720p et 30 FPS)



Windows 10

Intel Core i3-2100 ou AMD Phenom II X4 965

6 GB RAM

NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB ou AMD Radeon HD 5770, 1 GB ou Intel HD Graphics 730

DirectX: Version 11

20 Go d’espace libre

Configuration PC recommandée (jeu en high, 1080p et 60 FPS)



Windows 10

Intel Core i5-2400 ou AMD FX-8350

8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB ou AMD Radeon R7 360, 2 GB ou Intel Arc A380, 2 GB

DirectX: Version 11

20 Go d’espace libre

Où acheter Persona 5 Tactica au meilleur prix ?

Est-ce qu’il y a un collector pour Persona 5 Tactica ?

Non, aucune édition collector n’a été annoncée et il ne devrait pas y en avoir de présentée d’ici la sortie.

En bref

Persona 5 Tactica

Éditeur : Sega

: Sega Développeur : P-Studio

: P-Studio Genre : Tactical-RPG

: Tactical-RPG Prix : 60 €

: 60 € Consoles : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : 17 novembre 2023

: 17 novembre 2023 PEGI 12