La division américaine de Sega licencie à son tour plus de 60 personnes

Une richesse pas si infinie

La confirmation de ces licenciements nous viendrait de l’organisme californien en charger de recenser les licenciements, qui prévient qu’à compter du 8 mars prochain, 61 personnes de Sega America seront mises à la porte. Selon VGC, cela s’effectuerait en deux vagues successives avec d’abord 49 personnes concernées, puis 12, ce qui représente environ 13 % des effectifs de l’entreprise. Sega n’a pas encore officialisé la chose, ce qui veut dire que les raisons pour une telle vague de licenciements sont inconnues, même si cela a sans doute à voir avec ce que le syndicat craignait il y a de cela quelques semaines.

Ce qui offre une image terrible pour l’éditeur, qui vient pourtant de sortir un Like a Dragon: Infinite Wealth et qui va publier un Persona 3 Reload qui sont donc sortis et traduits aux Etats-Unis grâce aux efforts de Sega America, entre autre.