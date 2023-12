Payday 3 sort son premier chapitre payant avec le nouveau braquage Syntax Error

Sorti un peu plus tôt cette année, Payday 3 est actuellement délaissé pour son grand frère Payday 2, et nous comprenons les personnes qui restent attachées au deuxième opus au vu du contenu gargantuesque dont il dispose à ce jour, en plus de ne pas avoir de problèmes de serveurs.

Après avoir ressortie deux braquages cultes de Payday 2 remis au gout du jour dans le troisième épisode, Starbreeze Studios vienne de sortir le tout premier gros DLC de Payday 3, intitulé Syntax Error.

Un premier DLC en kit

Syntax Error est donc le premier chapitre de la longue lignée de contenus prévus pour Payday 3. Ainsi, avec ce nouveau DLC nous avons le droit à un tout nouveau braquage du même nom, trois nouvelles armes dont un nouveau Sniper, fusil à pompe, et mitraillette, ainsi que de nouveaux cosmétiques.

Maintenant que le contexte est placé, la douche froide vient sur l’obtention de ce nouveau DLC payant car les joueurs et joueuses qui veulent obtenir ce nouveau contenu, peuvent acheter l’entièreté du DLC Chapitre 1: Syntax Error pour 17,99€, ou bien l’acheter en kit.

En effet, les personnes qui sont intéressées uniquement par le nouveau braquage, ou les nouvelles armes peuvent acheter le tout séparément, c’est à dire payer le nouveau casse 9.99€, les nouvelles armes 5,99€, et les nouveaux cosmétiques 4,99€.

Il est bon de rappeler que si vous voulez jouer sur ce nouveau braquage vous êtes obligés de l’avoir en votre possession car, l’époque où Crime.net existaient donnant l’opportunité aux joueurs et joueuses de rejoindre n’importe quel casse sans forcément posséder le DLC en question, est révolue.

Le premier DLC Chapitre 1: Syntax Error est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. De plus, les personnes possédant l’édition Silver ou Gold de Payday 3 bénéficient du DLC sans surcout.