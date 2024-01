Palworld : Pocketpair promet de lutter contre les tricheurs et de corriger les chargements infinis

En plus de préparer ce qui a été promis sur sa roadmap, le studio planche aussi sur plusieurs problèmes urgents qui font beaucoup réagir au sein de la communauté Palworld. Le premier concerne les temps de chargement infinis pour se connecter à certains serveurs (hoirs ceux en solo ou en coop), qui ont empêché bon nombre de personnes de se lancer dans l’aventure depuis le patch le plus récent.

Une situation qui devrait normalement être réglée, le temps que tous les serveurs soient à jour, contrairement au problème des tricheurs sur ces mêmes serveurs. Un souci contre lequel le studio n’offre pas de mesures concrètes pour le moment, même s’il dit enquêter sur le phénomène :

[Regarding countermeasures against cheating on official servers]

Currently, some players have been confirmed to be cheating on the official server.

We will apply a patch as soon as it is ready, but it is currently difficult to completely prevent all cheating immediately.

We…

