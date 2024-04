Palworld : La dernière mise à jour du jeu sur Xbox cause des problèmes et peut effacer la progression en multijoueur

Le jeu a récemment accueilli sa première mise à jour majeure avec l’arrivée d’un raid et d’un nouveau Pal. Cette update est d’abord arrivée sur la version Steam et n’a été publiée sur Xbox que dans la journée d’hier. Malheureusement, la version 0.2.0.6 cause quelques soucis sur cette plateforme, notamment avec les sauvegardes issues de la précédente version du jeu qui ne se chargent pas bien suite à la mise à jour. Surtout en multijoueur, où la progression de certaines personnes n’est plus disponible. Un problème qui a forcé PocketPair à prendre la parole pour assurer qu’un nouveau correctif était en cours de développement :

Si vous jouez sur Xbox, prenez donc garde à vos données de sauvegarde en attendant un autre patch qui devrait sans doute arriver rapidement.

In the Xbox version v0.2.0.6 that was released today, we have confirmed an issue where multiplayer player save data is not being loaded correctly when multiplayer save data from an older version is loaded.

We have identified the cause and are currently developing a patch to fix…

— Palworld (@Palworld_EN) April 9, 2024