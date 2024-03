Palworld : Le studio veut sortir le jeu sur plus de plateformes et n’est pas en discussion pour être racheté par Microsoft

Budget minime pour recettes XXL

Puisque c’est le journaliste Takashi Mochizuki qui est à l’origine de l’interview ici, il ne faut pas s’attendre à ce que l’article s’attarde sur les questions les plus intéressantes ou les plus fâcheuses, même si l’on retient quelques informations qui méritent d’être relayées. Comme le budget du jeu, qui est maintenant connu et estimé à 6,7 millions de dollars, soit presque rien face aux millions générés par Palworld depuis sa sortie il y a deux mois. De plus, l’équipe compte seulement 55 personnes, ce qui est là encore assez minime face à d’autres studios pouvant générer autant d’argent.

Ce succès financier ne va pas pour autant tout changer au sein de Pocketpair, qui n’a pour l’instant pas l’intention d’aller en bourse, tout comme il n’a pas discuté d’une quelconque acquisition par Microsoft (même s’il dit être ouvert à des propositions), malgré le fait qu’il soit le jeu tiers le plus joué sur le Xbox Game Pass :

« Nous sommes et nous resterons un petit studio. Je veux faire plusieurs petits jeux. Les jeux AAA à gros budget ne sont pas pour nous »

Et lorsque l’on voit l’état du marché, il a sans doute raison de se limiter à cela tant la production de AAA aujourd’hui produit des résultats très aléatoires, avec un modèle de financement qui se casse peu à peu la figure au fur et à mesure que les budgets de production augmentent.

Malgré cette volonté de produire quelque chose de plus petit, Pocketpair veut en tout cas que davantage de personnes soient en mesure de jouer à Palworld. C’est pourquoi le studio serait en discussion avec les autres acteurs du marché pour que le jeu soit disponible sur plus de plateformes. On pense ici évidemment à la Switch et à la PS5.

Pocketpair ne vise que les jeux multijoueur

Mizobe pense en tout cas avoir trouvé la clé du succès avec Palworld, et cela passe par le multijoueur :

« Les jeux sont plus amusants lorsque l’on joue avec des amis. Un jeu sans mode multijoueur ne semble tout simplement pas adapté à l’époque dans laquelle nous vivons aujourd’hui. »

Un discours d’une autre époque, et on lui suggérera ici d’élargir un peu ses horizons afin de voir que même les jeux solo peuvent rapporter très gros, même si on ne peut nier que certains des succès les plus récents de l’industrie jouent effectivement sur la construction d’une communauté.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.