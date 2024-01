Palworld dévoile sa fiche de route avec ses futures mises à jour (PVP, contenu endgame…)

Fort du succès fulgurant de Palworld, l’équipe de développement est motivée à maintenir l’élan du jeu. Peu après son lancement, le studio Pocketpair a présenté une feuille de route ambitieuse. Elle détaille les mises à jour et les correctifs prévus qui enrichiront l’expérience de jeu dans les semaines et mois à venir.

[The Future of Palworld]

We would like to share with you our roadmap for Palworld.

Sales have far exceeded the development team's expectations, and we are currently experiencing many problems due to excessive access congestion, among other challenges.

We will prioritize… pic.twitter.com/UKD2HFRaG4

— Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024