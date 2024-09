Palworld peut-il sortir en free-to-play ? Le PDG de Pocketpair n’en est pas vraiment certain

Rien n’est décidé pour Palworld

Aller vers la formule du free-to-play dirigerait Palworld vers le genre du jeu service, un modèle périlleux dans lequel le jeu pourrait certainement s’en sortir étant donné qu’il dispose déjà d’une base solide de fidèles. Interrogé à ce sujet par ASCII et relayé par Automaton, Takuro Mizobe a indiqué que le modèle économique final de Palworld n’avait pas encore été déterminé. Et à vrai dire, opter pour le free-to-play ne semble pas être l’option préférée du studio, ou en tout cas pas la plus simple :

« Si vous y réfléchissez d’un point de vue commercial, en faire un jeu service prolongerait sa durée de vie et le rendrait plus stable en termes de rentabilité. Cependant, le jeu n’a pas été initialement conçu dans cette optique, il y aurait donc de nombreux défis à relever pour le faire passer à ce modèle. »

Optez pour la formule du jeu service reviendrait à devoir créer tout un tas d’éléments comme des skins, des Battle Pass et autres microtransactions qui prennent du temps, surtout pour un jeu qui n’a pas été conçu dès le départ avec cela en tête. Le PDG explique que des jeux payants ont réussi à faire cette transition, mais cela ne s’est pas fait en jour, c’est pourquoi l’option ne semble pas être la priorité pour le moment.

Palworld est actuellement disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.