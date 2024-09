La version PS5 de Palworld apparaît dans le listing des jeux présents au Tokyo Game Show

Gematsu est allé faire un tour dans la liste des jeux qui seront présents lors du salon japonais cette année, et a repéré que l’organisme avait listé Palworld. Rien d’inhabituel jusqu’ici, sauf lorsque l’on se rend compte que c’est la version PS5 du jeu qui est ici listée. Gematsu précise que cette liste n’est pas définitive, ce qui laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’une erreur, mais entre ce listing et les indices appuyés du studio, tout porte à croire que cette version pourrait être révélée d’ici peu.

Et si le Tokyo Game Show serait un bon moment pour cela, quid d’un State of Play juste avant l’ouverture du salon ? Maintenant que Sony a présenté sa PS5 Pro, les rumeurs se concentrent sur un nouveau showcase qui aurait lieu dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains jours. Une telle annonce dans un State of Play ferait assurément plus de bruit et le timing semble être idéal. Réponse à venir d’ici peu.

Palworld is coming to PS5, according to the list of games at Tokyo Game Show 2024 released by the CESA today (also should be noted that this list is never by any means definitive): https://t.co/X0XnPvu7fa pic.twitter.com/PuYYu9y1fb

— Gematsu (@gematsu) September 11, 2024