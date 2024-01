Énorme succès pour Palworld qui dépasse les 19 millions de joueurs, il réalise un record sur le Xbox Game Pass

Où s’arrêtera t-il ?

19 millions en une dizaine de jours. Ce sont normalement les chiffres d’un AAA, ou plutôt de rares AAA avec de grands noms qui peuvent amasser un tel public. Certainement pas les chiffres d’un jeu de survie en accès anticipé uniquement disponible sur PC et les consoles Xbox. Et pourtant, Palworld est parvenu à ce stade.

Attention tout de même, on parle bien de 19 millions de personnes qui ont joué au titre, et pas de 19 millions de ventes. Pocketpair annonce tout de même avoir vendu 12 millions de copies de son jeu rien que sur Steam. Quant aux 7 autres millions, on les trouve sur Xbox, mais on ne sait pas quelle est la part de jeux vendus et celle qui concerne le Xbox Game Pass. En revanche, on sait que le jeu est bien un carton sur le service de Microsoft. Rien d’étonnant ici, mais Aaron Greenberg de Xbox annonce tout de même que le jeu a réalisé un record sur le Game Pass. Il devient le jeu d’éditeurs tiers/indépendants qui a obtenu le meilleur lancement sur le service, donc en dehors des jeux des Xbox Game Studios.

🎉Total number of players exceeds 19 million🎉 It's been less than two weeks since #Palworld was released, thank you! ・Steam: 12 million~ copies

・Xbox: 7 million~ players We will continue to prioritize fixing bugs!

Thank you for your continued support of #Pocketpair! pic.twitter.com/twgAeYVL07 — Palworld (@Palworld_EN) January 31, 2024

