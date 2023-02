Pacific Drive nous montre comment survivre dans une nouvelle vidéo de gameplay

Lors de l’un de ses derniers State of Play, Sony avait choisi de mettre en avant Pacific Drive, un jeu de survie atypique qui nous embarque dans un road trip où notre véhicule sera notre meilleure arme pour survivre dans un environnement apocalyptique. Le constructeur a décidé de pousser encore une fois le jeu, cette fois-ci via un billet sur le PlayStation Blog, où l’on découvre une nouvelle vidéo de gameplay qui permet de mieux comprendre à quel point le voyage va être rude.

Un road-trip pas si pacifique

Ironwood Studios nous plonge au sein de son univers mystérieux en dévoilant un long trailer de gameplay, qui nous présente les dangers de la Zone, un endroit sinistré victime d’anomalies étranges, qui mettront à mal votre fidèle bolide.

Celui-ci sera votre seul vrai abri pour lutter face aux conditions météorologiques extrêmes de la Zone, et vous pourrez évidemment l’améliorer et le customiser au fil de vos expéditions. Il faudra être prévoyant en l’équipant d’accessoires indispensables selon le terrain vers lequel vous vous dirigez (comme de bons pneus pour rouler parmi les marécages), tandis que vous disposerez d’un tas de gadgets bien utiles pour vous sortir des pires situations.

Pacific Drive sera disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam et Epic Games Store en 2023. Aucune date plus précise n’a été partagée ici.