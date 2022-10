Accueil » Actualités » Overwatch 2 : Un magnifique court-métrage pour Kiriko et Twitch drops skin légendaire

Cela fait quelques jours qu’Overwatch 2 est disponibles sur consoles et PC. La suite du hero-shooter de Blizzard était particulièrement attendue et nombreux sont les joueurs qui se sont rués dessus au lancement. Un lancement qui a d’ailleurs été compliqué, avec des serveurs certes surchargés, mais qui ont également connu des attaques DDoS. Quoiqu’il en soit, cela n’empêche pas Blizzard de mettre en avant son nouveau personnage phare, Kiriko, dans son nouveau court-métrage. Et encore une fois, le studio a frappé très fort.

Kiriko dans une sublime cinématique

Ce n’est pas la première fois que le studio californien nous régale. Cette cinématique de plus de neuf minutes est un vrai bonheur d’animation, mêlant de l’action à un peu de tendresse, et il faut avouer que l’on apprécie encore plus Kiriko à travers ces scènes. La nouvelle soigneuse n’hésite pas à terrasser ses adversaires pour protéger ses proches, le tout sous fond musical bien rythmé. Si vous aimez les habituelles cinématiques de Blizzard, vous allez forcément adorer ce nouveau court-métrage.

Comment récupérer le skin légendaire de Kiriko ?

Par ailleurs, Blizzard en profite pour fêter ce court-métrage et le lancement du jeu avec la possibilité de récupérer un skin légendaire pour Kiriko. Le principe est simple, mais vous demandera tout de même de visionner d’autres parties de jeu sur votre temps libre. Si vous souhaitez savoir comment gagner cette tenue, on vous explique comment faire.

Pour récupérer le skin légendaire Kiriko sukajan, le tag Tranchante pour Kiriko et un porte-bonheur d’arme Donut, il va falloir se rendre sur Twitch.

Pour commencer, il faut bien avoir lié son compte Twitch à Battle.net : Connectez-vous à votre compte Battle.net Allez dans la section Connexions Connectez votre copte Twitch

Allez ensuite sur Twitch et regardez des personnes jouaient à Overwatch 2, puis attendez !

C’est tout, vous devez juste regarder des streamers jouer ! Vérifiez-bien que ces derniers aient bien mis le jeu dans la catégorie Overwatch 2. Il n’y a pas de créateurs à suivre en particulier, donc n’hésitez pas à en découvrir de nouveaux ! Seulement, sachez qu’il faut regarder un minimum de temps pour récupérer les cadeaux :

Drop #1 (Skin légendaire et réplique pour Kiriko) : Regarder un total de six heures entre le 7 octobre à 23h et le 17 octobre à 8h59

: Regarder un total de entre le 7 octobre à 23h et le 17 octobre à 8h59 Drop #2 (tag Tranchante pour Kiriko et porte-bonheur d’arme Donut) : Regarder un total de cinq heures entre le 17 octobre 20h et le 24 octobre à 8h59

Et c’est tout. Il vous suffira ensuite de récupérer vos récompenses en jeu. A noter qu’il peut y avoir un petit délai entre l’activation de la récompense et la réception en jeu. Enfin, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un événement limité, le Twitch Drop pour récupérer le skin légendaire sera actif jusqu’au 17 octobre à 9 heures tandis que le Twitch Drop pour le tag et le porte-bonheur sera actif jusqu’au 23 octobre à 9h.

Overwatch 2 est maintenant disponible gratuitement au téléchargement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.