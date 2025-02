Overwatch 2 : Blizzard annonce un mode à la troisième personne, de nouveaux héros, du 6vs6… et le retour des lootboxes

Le système de bonus arrive pour bousculer les parties

Il y avait à boire et à manger dans cet Overwatch 2 Spotlight, qui ne manquera pas de faire parler de lui. La saison 15 était évidemment au centre de l’attention et celle-ci devrait un peu bousculer les habitudes, grâce à l’implémentation de bonus pour nos personnages à choisir en cours de parties.

Pour résumer cela de manière simple, votre héros va recevoir deux bonus au cours d’un match, qui offriront des effets passifs ou des modifications de compétences. Vous devrez d’abord choisir entre un effet mineur avant un autre plus majeur en fin de partie, qui pourraient changer le cours des choses.

Blizzard veut aussi mettre en avant le retour du format 6vs6 avec le mode Overwatch classique : GOATS, qui permettra de jouer de manière compétitive comme à l’ancienne dès l’arrivée de la saison 15.

Les coffres sont de retour

Mais ce qui fera le plus parler dans cette saison 15, c’est bien le retour des lootboxes. Un système qui avait autant de fans que de détracteurs et qui renvoie au premier Overwatch, mais voir Blizzard essayer de faire passer cela pour une nouvelle positive a de quoi nous faire lever un sourcil.

Les coffres pourront être obtenus lors d’événements ou via des récompenses hebdomadaires, ainsi que dans le pass de combat avec un coffre légendaire dans le pass gratuit, et deux autres dans le pass payant. Blizzard précise qu’un objet rare ou de rareté supérieur se trouve dans chaque coffre, avec un objet épique tous les 5 coffres, contre 1 objet légendaires tous les 20. On revient à un système de gacha classique, et les probabilités de loot ont été révélées :

Coffres standards : Légendaire : 5,10% Épique : 21,93 % Rare : 96,26 % Commun : 97,97%

: Coffres légendaires : Légendaire : 100% Épique : 21,93 % Rare : 96,26 % Commun : 97,97%

:

Un mode unique à la troisième personne arrive en saison 16

Passons maintenant à la saison 16, qui introduira un nouveau mode de jeu : Stadium. Celui-ci sera tout à fait particulier puisqu’il permettra de jouer à Overwatch 2 en vue à la troisième personne (même si vous pourrez choisir de rester en vue à la première personne). Un choix qui ne parait pas innocent maintenant que Marvel Rivals est très populaire. Ici, vous devrez remporter 4 manches, et à chacune d’elles, vous obtiendrez de la monnaie à dépenser pour gagner des améliorations et de nouveaux pouvoirs. De quoi créer des builds uniques avec un peu de rejouabilité.

Tous les personnages ne seront pas accessibles dans ce mode, qui se limitera d’abord à une sélection de 14 héros. Stadium pourra aussi être joué de façon compétitive, avec un classement dédié.

Les deux nouveaux héros sont là

Dès la saison 16 (et même un peu avant lors d’un week-end de la saison 15), vous pourrez découvrir Freya, nouvelle héroine de cet Overwatch 2. Une chasseusse de primes qui dispose d’une arbalète capable de tirer des carreaux explosifs ou des bolas pour piéger vos adversaires, tout en se déplaçant rapidement avec une capacité qui permet de prendre de la hauteur.

Ce personnage sera donc le prochain dans la liste, et par la suite, il faudra attendre la saison 18 afin de découvrir le 44ème personnage du jeu. Celui porte pour l’instant le nom de code Aqua et nous vient de Chine. Il est armé d’une bâton assez spécial et semble être capable de contrôler l’eau (logique, avec un tel nom).

Vous pouvez en découvrir un peu plus sur le site officiel d’Overwatch 2, qui résume bien les nouveautés à venir en jeu au cours de l’année. Reste à savoir si cela sera suffisant pour redorer un peu l’image de la série.