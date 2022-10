Overwatch 2 : Le jeu est sous le feu de plusieurs attaques DDoS depuis son lancement

On est désormais habitués à voir des lancements ratés de jeux en ligne. On s’attendait donc à ce que Blizzard ne réussisse pas vraiment à assurer un bon lancement pour Overwatch 2, étant donné l’attente qui régnait autour du jeu et le fait qu’il soit disponible en free-to-play. Et effectivement, les serveurs n’ont pas tenu la charge face à l’affluence des joueurs et joueuses du monde entier, mais tout n’est pas à mettre sur le dos de Blizzard, puisque le jeu a été victime d’attaques DDoS successives.

We’re steadily making progress on server issues and stability, as well as working through a second DDoS attack. We’re all hands on deck and will continue to work throughout the night. Thank you for your patience – we’ll share more info as it becomes available.

— Aaron Keller (@aaronkellerOW) October 5, 2022