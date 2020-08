Outriders dévoile le Technomage et détaille le Telluriste

Comme annoncé la semaine dernière, Outriders s’est à nouveau montré par l’intermédiaire de son stream mensuel « Transmission. » Diffusé il y a deux jours, ce troisième numéro a notamment dévoilé le Technomage au cours d’une séquence de gameplay le mettant en scène dans une mission jouable en coopération.

Capable de créer des armes, des tourelles et des pièges, la quatrième et dernière classe du shooter-RPG édité par Square Enix « est amusante et flexible et peut aussi bien servir à contrôler, soutenir ou infliger d’énormes dégâts grâce à son artillerie » selon Bartek Kmita, le directeur créatif du studio polonais People Can Fly.

Focus sur le Telluriste

Mis en avant lors d’une quête annexe début juillet, le Telluriste a profité de l’événement pour s’offrir une vidéo de présentation détaillée de neuf minutes. On y apprend notamment que cette classe comparable au type « Tank » peut faire beaucoup de dégâts au corps à corps et est capable d’annuler les attaques ennemies.

Pouvant manipuler les éléments terrestres et gravitationnels, le Telluriste possèdent des compétences lui permettant, par exemple, de léviter dans les airs, de générer un bouclier pouvant renvoyer les assauts adverses et d’empaler les assaillants sur des pics.

Outriders sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series puis en 2021 sur Stadia. Notez que la prochaine Transmission fera un focus sur les aptitudes du Technomage et la partie endgame du jeu.