Outriders : La troisième Transmission aura lieu le 25 août

Depuis son retour en début d’année, Outriders enchaîne les (très) nombreuses présentations. Chaque mois, on a droit à une nouvelle Transmission, une émission mensuelle qui s’attarde sur l’un des pans du jeu. Après avoir présenté du gameplay dans la première et parlé du Pyromage dans la seconde, People Can Fly nous donne rendez-vous pour la troisième.

On parle du Telluriste

Rendez-vous le 25 août en fin de journée, à 18 heures, pour la diffusion de la Troisième Transmission. Appelée « Dévoilement du Technomage », celle-ci nous présentera la quatrième et dernière classe du jeu, le Telluriste. On aura également droit à de nouvelles images de gameplay et notamment des séquences sur la stratégie en coop et la synergie des classes.

On sera évidemment là pour vous relayer les nouveautés du jeu. Rappelons que Outriders est prévu pour la fin d’année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est disponible en précommande sur Amazon.