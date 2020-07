Outriders : Campagne, Pyromage et OST au programme de la Transmission n°2

Comme annoncé la semaine dernière, Outriders s’est de nouveau montré hier par l’intermédiaire de son émission « Transmission. » Dans ce deuxième numéro intitulé « Au-delà de la frontière », People Can Fly a présenté la structure de la campagne du titre, fait un focus sur la classe Pyromage et dévoilé quelques informations sur l’OST du jeu.

Une quête annexe avec le Devastator

Comme l’explique le studio polonais, le TPS « propose une expérience extrêmement complète, non seulement en raison des innombrables heures de jeu qu’il offre, mais également par la complexité de son univers. » La vidéo diffusée met notamment en avant un monde d’Enoch assez vaste et coupé en deux. La zone colonisée par l’humanité est appelée « La Première Ville » tandis que l’autre est hostile et semble renfermer des secrets liés à l’étrange phénomène portant le nom « d’Anomalie ».

La présentation a également permis d’en apprendre un peu plus sur la campagne du jeu en dévoilant quelques séquences de gameplay d’une quête secondaire avec le Devastator. Cette classe semble privilégier les assauts au fusil à pompe et capable d’utiliser des pouvoirs liés à l’élément « Terre ».

Sachez que ces missions ne devraient pas recycler des lieux déjà parcourus plus tôt dans votre partie et leur degré de difficulté s’adaptera automatiquement au niveau de votre personnage afin que vous puissiez obtenir des récompenses intéressantes.

Autre information, les développeurs rappellent que vos différents faits d’armes auront un impact sur l’histoire et l’évolution des différentes colonies dans lesquelles vous vous rendrez à l’aide de votre camion. Celui-ci fera office de camp de base et sera personnalisable en discutant avec Jakub, votre chauffeur. En plus de ce dernier, l’équipe qui vous accompagnera au cours de votre périple sera constituée de Zahedi, un scientifique capable d’améliorer votre équipement, et Bailey, une vendeuse d’armes.

Des détails sur le Pyromage et l’OST

Déjà mis en scène lors de la première « Transmission », People Can Fly a profité du deuxième volet de son rendez-vous mensuel pour présenter de manière détaillée le Pyromage. Capable de « manipuler une énergie volcanique explosive et des murs de flammes ravageuses », cette classe s’adresse à ceux et celles qui adorent se frotter à des hordes d’ennemis puisque le seul moyen de récupérer de la vie est de se montrer agressif sur le champ de bataille.

Combattant plus efficacement à moyenne portée, elle ne possède pas de compétences de déplacement comme l’Illusionniste mais ses aptitudes infligent des dégâts de zone et l’altération « Brûlure » qui peut également immobiliser temporairement un adversaire. Parmi les huit pouvoirs utilisables par le Pyromage, quatre ont été révélés par le studio : la Bombe Thermique, « Ash Blast », « Heatwave » et « Overheat ».

Notez aussi que les développeurs ont dévoilé un court making-of dédié à la bande originale du titre qui est composée par Inon Zur. L’artiste, connu pour son travail sur les jeux Men of Valor et Dragon Age Origins ainsi que sur le documentaire Saber Rock, a indiqué que « mélanger musique orchestrale et sonorités futuristes pour ce jeu de science-fiction et d’aventure était vraiment amusant. Je suis impatient de pouvoir vous faire écouter le résultat. »

Outriders sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.