People Can Fly, le studio derrière Outriders, licencie plus de 120 de ses employés

Et joyeux Noël, tout ça

Avec l’arrêt du Project Dagger et la mésentente qui semble régner entre le studio et Square Enix depuis la sortie d’Outriders, People Can Fly est allé de déconvenue en déconvenue tout au long de cette dernière année. Les licenciements survenus en janvier n’ont pas suffi à stabiliser le groupe, qui se voit aujourd’hui être diminué à nouveau.

C’est le PDG Sebastian Wojciechowski qui l’annonce (avec un discours vu mille fois qui commence à sonner creux), en précisant que plus de 120 personnes sont renvoyées suite à l’arrêt de son Project Victoria, un jeu qu’il comptait auto-éditer :

« Cette action est devenue nécessaire car les pressions externes du marché ont persisté au-delà de nos prévisions. Le marché du jeu vidéo est toujours en évolution et nous devons nous adapter à la situation actuelle. Nous redoublons d’efforts avec de nouveaux contrats de travail à la demande et nous concentrons sur le développement d’un seul jeu indépendant. Nous croyons en nos équipes, en nos jeux et en leur potentiel, et nous restons extrêmement déterminés à poursuivre ce chemin, mais nous devons adapter nos plans à notre capacité financière. »

Un seul jeu reste donc dans les cartons dans de People Can Fly pour le moment. Avant ces mesures, le groupe comptait plus de 600 employés selon les informations données au public, moins les 30 personnes virées en début d’année.