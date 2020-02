Outriders : Gameplay, présentation et nouvelles images

Square Enix nous avait donné rendez-vous ce jeudi soir pour une présentation complète de Outriders, le prochain titre de People Can Fly. Dans la foulée, de nombreux détails sont tombés. Nouvelles images, présentation des différentes classes, séquences de gameplay inédites, bref, le titre s’est pas mal dévoilé.

Un aperçu du titre next-gen

Hier, ce n’était pas seulement la soirée de présentation du jeu, c’était également le créneau choisi pour que de nombreux médias parlent du jeu. De notre côté, nous sommes allés à Varsovie, au ein du studio, pour tester le jeu pendant 3 heures et en apprendre plus sur cette production. On vous invite donc à parcourir nos différents sujets :

Quoiqu’il en soit, le développeur a lui aussi fait sa petite présentation pour son futur shooter RPG jouable jusqu’à 3 joueurs en coopération. On vous laisse donc sur les différentes vidéos qui sont tombées hier, puis, un peu plus bas, une salve de nouvelles images. On rappellera tout de même que Outriders est prévu fin 2020 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.

Présentation de gameplay

Monde et histoire

Classes et pouvoirs

Personnalisation et aspect RPG