Outriders : Tout savoir sur le nouveau jeu de People Can Fly

Annoncé tout d’abord via un simple et mystérieux trailer à l’E3 dernier, c’est à l’occasion d’un press tour, organisé par Square Enix et People Can Fly, dans la ville de la maison mère du studio, que le jeu nous a été dévoilé. L’occasion donc de faire le point sur ce qu’est en réalité Outriders.

A savoir que People Can Fly est un studio polonais qui n’en est pas à son premier coup d’essai. C’est grâce à eux que nous devons la série des Painkillers, l’épisode Judgment de Gears of War ou encore l’excellent BulletStorm. Après un épisode sous la direction d’Epic Games, le studio est reparti en indépendant pour proposer aujourd’hui Outriders, un action-rpg qui sera édité par Square Enix.

A l’occasion de ce press tour, de nombreuses informations nous ont été communiquées, annonçant le jeu pour une sortie fin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais surtout PlayStation 5 et Xbox Series X ! Outriders ferait donc partie des jeux de début de vie de la nouvelle génération de console et il est forcément attendu au tournant.

Un shooter-RPG coopératif, ça vous branche ?

Outriders est un shooter-RPG coopératif pour 1 à 3 joueurs. Le jeu prend place dans un univers de science-fiction original vous plongeant dans la planète Enoch. Vous allez créer un Outrider, un militaire à la solde de la colonisation de la planète. Après des événements tragiques concernant votre équipage, vous allez vous retrouver en sommeil cryogénique pendant 80 années. A votre réveil, la planète a changé de tout au tout, vous transportant ainsi dans un univers post-apocalyptique.

La cause de ce changement ? L’Anomalie, une énergie inconnue qui a dévasté la planète, mais vous aussi, vous conférant des pouvoirs uniques. C’est ainsi qu’en tant que joueurs vous aurez le choix d’incarner une des quatre classes (trois ont été révélées) : le Trickster, le devastator ou le Pyromancer. La volonté d’Outriders, créer et personnaliser votre expérience de jeu.

Chaque classe possède donc des caractéristiques uniques :

Le Devastator est davantage un personnage typé tank , pour des combats au corps à corps et amasser de nombreux dégâts

est davantage un personnage typé , pour des combats au corps à corps et amasser de nombreux dégâts Le Trickster est un personnage proche d’une classe d’ assassin , avec de nombreuses mécaniques de hit & run , faisant des allers et retours entre des attaques au corps à corps et se cacher

est un personnage proche d’une classe d’ , avec de nombreuses mécaniques de , faisant des allers et retours entre des attaques au corps à corps et se cacher Le Pyromancer est un personnage jouant beaucoup plus sur le principe d’un DPS à mi-distance. De nombreuses attaques spécifiques fonctionnant selon le principe d’AOE contre les ennemis afin de toucher l’ensemble des vagues adverses.

Chaque personnage possède de plus, une mécanique spéciale lui permettant de récupérer de la vie lors des affrontements si les joueurs arrivent à éliminer un ennemi de telle ou telle façon. On retrouvera ainsi également de nombreux éléments de RPG tels que différentes compétences qui peuvent être activées et qui se débloquent au fur et à mesure de vos passages de niveaux, mais aussi des compétences passives de statistiques selon plusieurs aspects comme la vie ou les dégâts via un arbre de technologie plutôt complet.

Bien entendu, Outriders reste un shooter et donc de nombreuses armes et autres équipements seront disponibles, vous permettant de vous améliorer et de façonner votre façon de jouer. Ce serait d’ailleurs plusieurs centaines d’armes qui seraient annoncées et autant de pièces d’armure.

Mais le gros volet de Outriders, c’est sa dimension coopérative. Il sera en effet possible de faire l’intégralité du jeu entre 1 à 3 joueurs selon un système très simple de drop-in drop-out où on invite tout simplement les autres joueurs dans notre partie. Pour le coup, le système fonctionne plutôt bien et est en place.

Le jeu sera divisé en chapitres, semblant correspondre aux différentes régions visitables, avec pour chaque partie, des changements sur les statistiques de niveau des ennemis, du % d’obtenir des objets rares, avec également différentes récompenses supplémentaires. Si le studio nous a annoncé que le contenu à venir sera entièrement gratuit, sans lootbox ni DLC, restera à voir sous quelle forme il arrivera. Le jeu sera-t-il complet dès sa sortie ? Ou bien certains chapitres seront-ils débloqués régulièrement afin d’assurer la vie du jeu sur la longueur ?

En bref

Quand sera disponible Outriders ?

Outriders sortira en fin d’année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X.

Qu’est-ce que Outriders exactement ?

Outriders est un shooter RPG coopératif pour 1 à 3 joueurs. Vous contrôlerez un Outrider que vous aurez façonné et vous grimperez de niveaux tout en réalisant des quêtes et en débloquant de nouvelles compétences.

Combien de classes sont proposées dans Outriders ?

Outriders proposera aux joueurs 4 différentes classes. Actuellement, seulement 3 classes ont été présentées :

Le Trickster

Le Devastator

Le Pyromancer

Outriders fonctionne en coopération selon le principe de drop-in drop-out. Cela veut dire qu’à tout moment, vous pourrez rejoindre et quitter la partie d’un autre joueur ou d’accueillir des joueurs dans votre partie.

Qui développe Outriders ?

Outriders est un jeu développé par le studio People Can Fly (Gears of War, Bulletstorm) et édité par Square Enix.