Accueil » Actualités » Ooblets sort de son accès anticipé et débarque sur Nintendo Switch

Sorti au cours de l’été 2020 en accès anticipé, Ooblets débarquera dans sa version 1.0 le 1er septembre prochain sur PC et Xbox mais se fera également une place sur Nintendo Switch à la même date.

À mi-chemin entre Stardew Valley et Pokemon, nous avions mis en lumière ce titre il y a deux ans par l’intermédiaire de notre chronique Indie Story. N’hésitez pas à aller y jeter un œil si vous voulez en savoir plus sur ce petit jeu développé par Glumberland.

Attrapez-les tous

Après avoir passé plus de 2 ans en accès anticipé, le jeu de simulation de vie Ooblets débarquera en exclusivité sur l’Epic Games Store en septembre prochain pour les joueurs PC. À vous les parties de danse endiablées pour obtenir des graines qui vous permettront de collectionner tout un tas de petites créatures, toutes plus mignonnes les unes que les autres. Sans pour autant négliger la création et l’entretien de votre ferme.

Proposé à un prix de 23,99€ sur PC, la version Nintendo Switch est d’ores et déjà disponible en précommande pour un prix un petit peu en deçà de la version PC, ce qui est assez rare pour être souligné. En effet, jusqu’au 7 septembre, Ooblets est proposé à prix réduit sur le Nintendo eShop au tarif de 20,99€.