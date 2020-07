Ooblets : la date de sortie de l’accès anticipé est connue

Alors que le jeu de simulation de Glumberland s’était encore un peu plus dévoilé lors du dernier PC Gaming Show, Ooblets tient enfin sa date de sortie pour son accès anticipé ! Et ce sera dès le 15 juillet sur Xbox One et PC !

Plus que 15 petits jours à patienter !

Ooblets, qui mixe des jeux vidéo tels que Stardew Valley, Animal Crossing ou bien Pokémon, sera donc disponible d’ici quelques jours. Pour rappel, le titre vous permettra notamment de construire et faire prospérer votre ferme : semer et récoltez vos récoltes pour les vendre, développez votre équipe d’ooblets et participez à des concours de danse. Oui, tout ça !

Pour l’occasion, le studio nous a encore fait le plaisir de dévoiler un autre trailer, tout aussi mignon que les précédents. L’accès anticipé sera disponible exclusivement sur l’Epic Games Store côté PC ainsi que sur Xbox One via le programme Game Preview. Aucune information sur le prix n’a pour l’instant été dévoilée !

