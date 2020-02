One Punch Man: A Hero Nobody Knows dévoile son trailer de lancement et ses DLC

Il ne reste plus que trois petits jours avant que Saitama et les autres héros débarquent dans One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Pour l’occasion, Bandai Namco nous présente le trailer de lancement du jeu, ainsi que des informations sur les personnages en DLC.

Des DLC déjà annoncés

Ce trailer nous montre ainsi tous les personnages du roster, mais pas de n’importe qu’elle manière. Les fans pourront au moins apprécier le fait que cette vidéo s’inscrive totalement dans le ton de la série, avec un Saitama qui coupe court à toutes les démonstrations de force de ses opposants.

Cette vidéo nous permet également de connaître le premier personnage en DLC, qui ne sera autre que le champion d’arts martiaux Suiryu, qui arrivera en avril. Il sera suivi par Éclairomax ce printemps, puis par Chien de garde-man et le puissant Garoh cet été.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sera disponible dès le 28 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.