Octopath Traveler continue de faire les beaux jours de Square Enix avec 7 millions d’unités distribuées

Le fameux chiffre « 8 » désormais en ligne de mire

Pas forcément confortable pour nous francophones en raison de l’absence d’une traduction, c’est bien grâce au dernier épisode de la licence, Octopath Traveler 0, que la licence de Square Enix a pu pousser jusqu’à la barre symbolique de 7 millions d’unités distribuées à travers le monde.

La préquelle de la saga, débarrassée de son passé mobile gacha, s’est imposé comme un très bon opus en raison d’un gameplay génial, d’une bande-son sublime et d’un look si charmant. Des atouts déjà présents au sein de Octopath Traveler et Octopath Traveler II, qui ont conquis le public à travers leur sortie réalisée au compte-gouttes sur les différents supports du marché.

Après les 6 millions atteints en décembre dernier, il est toujours réjouissant de voir une licence aussi qualitative se porter comme un charme, ce qui promet, on l’espère, un avenir radieux et durable pour le JRPG de Square Enix. Un souhait émis par la superbe illustration de l’artiste Maika Minami, immortalisant ces 7 millions et mettant en relief la symbolique porte-bonheur du chiffre « 7 », dessiné dans un arc-en-ciel.