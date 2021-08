Oaken, le deckbuilder roguelite s’annonce sur Switch et PC

Goblinz Publishing et Laki Studio viennent d’annoncer Oaken, un deckbuilder roguelite qui sera lancé l’année prochaine.

Réveillez les esprits de la forêt

L’évènement organisé par IGN pour la Gamescom nous a permis de découvrir Oaker, un roguelike tactique où le but est de sauver un grand chêne habité par différents esprits de la forêt écoutant une chanson mystique. Il propose de la construction de deck avec des cartes qui peuvent invoquer des figurines en 3D sur un damier hexagonal. Il sera en plus possible d’améliorer vos cartes au cours de l’aventure. En tant que Roguelite, il vous faudra à chaque fois revenir plus fort sur des carte générés aléatoirement qui proposerons de nombreux boss à vaincre ainsi que des évènements spéciaux.

Oaken sortira sur PC et Switch en 2022.