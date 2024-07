No Man’s Sky s’offre une refonte avec son énorme mise à jour Worlds Part I, qui vaut vraiment le détour

Des avancées technologiques notables dans cette update

La version 5.0 de No Man’s Sky est en ligne, et la communauté n’est sans doute pas prête face à ce qui l’attend. Cette nouvelle mise à jour apporte bien entendu de nouvelles planètes à visiter ainsi que beaucoup de diversité dans la faune et la flore que l’on peut trouver, mais elle embarque également une refonte de certaines technologies qui permettent de rendre le jeu plus beau que jamais, mais aussi plus immersif.

Cela passe par exemple par un tout nouveau rendu de l’eau, qui va maintenant prendre en compte le vent et afficher des vagues réalistes, tout en reflétant le soleil. C’est le jour et la nuit entre cette version et les précédentes, et c’est le même constat pour le rendu des nuages, ces derniers étant plus denses et variés pour mieux les admirer dans les airs ou au sol. Des technolgies qui ont été maitrisées par le studio lors du développement de son prochain jeu, Light No Fire, et qui sont utilisées en avance ici.

Et ce n’est que la partie la plus visible des changements, puisqu’on note aussi des meilleures ombres, des meilleures textures pour les arbres et les rochers, et plein d’autres détails comme l’arrivée du support DLSS 3 sur PC. des expéditions inspirées par Starship Troopers sont également au cœur de cette mise à jour. Le patch note complet est à retrouver sur le site officiel.

Et puisque cette mise à jour se nomme Part I, vous vous doutez sans doute qu’une Part II est en cours de développement, signe que le support du titre n’est pas encore prêt de s’arrêter.