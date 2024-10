No Man’s Sky fait place à sa nouvelle mise à jour majeure qui nous fait voir une autre dimension

Une mise à jour presque thématique pour Halloween

Cette update 5.2 répond au nom de « The Cursed » et ajoute un peu de paranormal à l’aventure puisqu’il nous invite dans un royaume aux frontières entre le réel que l’on connaît et celui d’une autre réalité, avec des voix venues d’ailleurs et des étranges apparitions au programme. Parfait pour fêter Halloween en quelque sorte.

Ici, vous n’aurez plus accès à votre technologie hyperdrive, et votre seul moyen de voyager entre les systèmes solaires sera un ancien portail façon Stargate. Il faudra lutter pour rester dans votre réalité tandis que des anomalies spectrales pourront vous être hostiles. Vous pourrez trouver de nouveaux équipements qui sont liés à cette mise à jour un peu spéciale, comme de quoi personnaliser votre jetpack ou bien un nouveau compagnon pas comme les autres. On ajoute à cela tout un tas de correctifs, comme pour chaque mise à jour.

Voilà de quoi bien vous occuper jusqu’à la prochaine mise à jour, puisqu’à ce rythme, on imagine que Hello Games en a préparé une pour les fêtes de fin d’année.