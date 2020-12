Nintendo interdit la vente caritative de Joy-Cons custom Etika

Nintendo encore et toujours. L’affaire date de septembre mais elle est sortie aujourd’hui, ce qui tombe mal pour le constructeur quelques heures après l’annulation de la diffusion d’un tournoi officiel Splatoon 2 hier, supposément à cause des noms d’équipes en hommage au mouvement #FreeMelee.

Tout d’abord, il faut rappeler qui était Etika, car oui il faut malheureusement parler de lui au passé. Desmond « Etika » Amofah était un streameur-Youtubeur qui s’était fait connaître pour ses réactions lors des trailers liés à Smash Bros. Abordant le jeu vidéo Japonais, il avait un attachement particulier pour les jeux et les consoles Nintendo au point d’appeler sa communauté les JoyCon Boyz.

Il était aussi connu pour sa dépression et ses pensées suicidaires et après quelques moments très inquiétants pour sa famille et ses proches, il a mis fin à ses jours, à l’âge de 29 ans, le 19 juin 2019. Cela a donné lieu à de nombreux hommages mais aussi à des campagnes de sensibilisation pour la santé mentale.

Parmi ces campagnes, on retrouve celle de CptnAlex connu pour réaliser des manettes et consoles customs. Quelques temps après la mort d’Etika, il lance une campagne de crowdfunding sur IndieGogo pour la production d’Etikons, des Joy-Cons aux couleurs d’Etika et dont les bénéfices doivent aller à la JED Fondation qui lutte pour prévenir les suicides chez les adolescents et jeunes adultes.

CptnAlex n’arrive qu’à 43% de son objectif de 65 000 dollars mais il relance une autre campagne un peu plus tard qui réussit cette fois-ci. En décembre 2019, après avoir envoyé plus de 300 paires d’Etikons, il fait un premier don de plus de 10 000 dollars à la JED Fondation et continue de faire de nouveaux exemplaires régulièrement jusqu’à ce que Nintendo le contacte fin septembre pour lui demander d’arrêter spécifiquement ce modèle.

La cause : la présence du logo Joycon Boyz sur l’un des Joycons. Nintendo ne conteste pas son droit de faire et vendre des manettes customs mais d’y inscrire le mot Joycon puisque « Joy-Con » est une marque déposée. CptnAlex n’avait pas fait de déclaration à ce sujet, mais aujourd’hui il a répondu à un fan d’Etika qui lui demandait en message privé quand est-ce qu’il remettrait les Etikons en vente.

Nintendo est toujours très procédurier et la situation n’est donc pas très étonnante, elle choque surtout parce que le constructeur s’en prend cette fois-ci à une initiative caritative, en hommage à une personne décédée en plus. Et avec une partie de la communauté qui a décidé de partir en guerre contre cette rigidité de Nintendo, il n’est pas étonnant de voir que cela prend de telles proportions.

On espère que les soutiens au mouvement #SaveSmash #FreeMelee vont donc se mobiliser et donner à la JED Fondation, eux qui n’ont pas hésité à envoyer plus de 25 000 dollars hier pour les participants au tournoi Splatoon 2 annulé.