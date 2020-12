Nintendo annule la diffusion de son tournoi Splatoon 2

Nintendo a beaucoup de mal avec sa communauté compétitive en ce moment qui ne lui pardonne pas l’interdiction d’un tournoi Super Smash Bros Melee il y a quelques jours.

#FreeSplatoon2

Nintendo of America organise régulièrement des tournois sur ses jeux en ligne, ouverts à n’importe quel joueur ou joueuse d’Amérique du Nord. Après Super Smash Bros Ultimate en octobre et Mario Tennis Aces en novembre, c’est au tour de Splatoon 2. Seulement voilà, le mouvement #FreeMelee a désormais fait son apparition et beaucoup d’équipes ont décidé de prendre comme nom des références à cela.

L’évènement se déroule ce week-end et Nintendo devait retransmettre les matchs du Top 4. Seulement, parmi le Top 4, on retrouve des équipes telles que « Melee Nation » ou « Slippi » qui est le nom du fameux mod de Melee qui a provoqué tout ce drama. Toujours dans le carré final, les multiples champions en titre FTWin ont même renommé temporairement leur équipe FTWaveDash en hommage à la technique avancée de Melee.

La situation n’a évidemment pas plu à Nintendo qui a annoncé aux commentateurs (dont Slimy qui a dévoilé cela sur Twitter) que la diffusion était annulée pour cause de « difficultés opérationnelles inattendues ». Un motif qui attire forcément les moqueries sur les réseaux sociaux.

On attend de voir si Nintendo va continuer de se renfermer sur lui-même et ne plus donner la parole à ses joueurs par crainte de messages pro-Slippi ou s’il va enfin céder aux réclamations d’un « Melee HD » spammé depuis tant d’années sur les tchats de chacune de ses diffusions en direct ?

Mise à jour : Nintendo refusant que d’autres personnes diffusent leurs finales à leur place, la chaîne Twitch EndGameTV (à laquelle appartient Slimy) a décidé d’inviter les 4 équipes à annuler leur participation pour faire leurs matchs sur EndGameTV avec cette fois-ci de l’argent à la clé, récolté grâce aux dons des spectateurs du stream. Ce dernier aura lieu à aujourd’hui à 19h.