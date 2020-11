Smash Bros : Nintendo aurait interdit un tournoi en ligne

Les organisateurs de The Big House ont annoncé avoir été contactés par Nintendo of America pour leur ordonner d’annuler le tournoi qui devait se dérouler du 4 au 6 décembre.

Nintendo est plus Treehouse que Big House

The Big House est l’un des évènements les plus importants de la scène compétitive de Smash américaine, rassemblant chaque année plusieurs milliers de personnes. Forcément, vu l’année très particulière, son équipe a décidé de faire une édition en ligne, comme l’EVO avait pu le faire cet été. Pour des raisons très différentes, la version en ligne devra également être annulée. En effet, c’est Super Smash Bros Melee qui pose problème.

Le jeu ne propose pas de mode en ligne et la communauté s’est donc tournée vers le Project Slippi, un mod qui se charge de changer le jeu pour lui ajouter des fonctions axées sur le streaming et le online avec même un netcode basé sur la fameuse technique du rollback. Et même si Melee fêtera demain le 19ème anniversaire de sa sortie japonaise, cela ne veut pas dire que Nintendo ne le surveille plus de près.

Le constructeur très procédurier n’aurait pas apprécié l’idée que l’on fasse la promotion et que l’on explique comment utiliser des mods et des émulateurs. Project M, le mod de Brawl pour s’approcher du gameplay de Melee avait déjà mystérieusement disparu des tournois en 2014 peu après la sortie de Super Smash Bros 4 quand Nintendo avait commencé à se rapprocher de la scène compétitive.

D’autres se souviendront également de la tentative d’interdire la retransmission des matchs de Super Smash Bros Melee lors de l’EVO 2013. Bref, rien d’étonnant dans la situation actuelle si ce n’est que les organisateurs de The Big House affirment que Nintendo a également ordonné à ce que la compétition sur Super Smash Bros Ultimate soit également annulée même si elle n’a rien d’illégal.

Pour éviter de telles situations à l’avenir, on espère que le rêve d’un Melee HD tant espéré par les fans verra enfin le jour ou qu’au moins, on aura rapidement droit à une console virtuelle GameCube avec des fonctions en ligne.