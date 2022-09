Accueil » Actualités » Just Dance 2023 arrivera le 22 novembre (mais que sur PS5, Xbox Series et Switch)

Just Dance 2023 Edition était présent lors de l’Ubisoft Forward pour annoncer une partie de sa playlist, ses nouveautés et surtout sa date de sortie. Mais avec une mauvaise nouvelle pour une partie des fans puisqu’il n’y aura pas de versions PlayStation 4 ou Xbox One cette année contrairement à 2022.

Just Dance 2023 Edition se prépare à entrer sur la piste

Just Dance 2023 nous promet une refonte de toute la partie visuelle, de la progression (avec un système de profil Dancer Card) et du système de recommandations mais les changements se trouvent surtout du côté du multijoueur puisqu’il sera désormais possible de faire l’ensemble du jeu jusqu’à 6 en ligne. Et la bonne nouvelle, c’est que le tout sera crossplay pour pouvoir jouer avec n’importe qui peut importe sa plateforme.

En parlant de ça, le jeu sera disponible le 22 novembre sur PS5, Xbox Series et Switch avant d’arriver un peu plus tard sur Stadia. Comme toujours, on nous promet un bon suivi du jeu avec des mises à jour gratuites qui apporteront de nouvelles musiques, de nouveaux modes et des évènements saisonniers. L’application Just Dance Controller restera d’actualité et pourra toujours être utilisée sur Just Dance 2023.

Ok mais on bouge son booty sur quoi ?

On ne connait pas encore les 40 musiques qui seront disponibles au lancement du jeu mais voici tout de même, les premières chansons dévoilées :

Can’t stop the feeling ! – Justin Timberlake

If You Wanna Party – The Just Dancers

Rather Be – Clean Bandit Ft. Jess Glynne

More – K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns et Seraphine

Sweet but Psycho – Ava Max

Locked Out of Heaven – Bruno Mars

Love Me Land – Zara Larsson

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

Physical – Dua Lipa

Et chacune d’entre elle a droit a sa petite vidéo de gameplay que l’on vous met donc juste en dessous dans le même ordre.

