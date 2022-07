Enigma Archives: Rain Code

Enigma Archives: Rain Code est un jeu d’enquête dark fantasy en 3D conçu par Spike Chunsoft et Too Kyo Games. Dirigé et scénarisé par Kazutaka Kodaka, le créateur de la célèbre licence Danganronpa, ce projet encore très mystérieux intègre différents personnages au design créé par Rui Komatsuzaki. Quant à la bande originale, elle est composée par Masafumi Takada.