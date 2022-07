Harvestella

Harvestella est un jeu de simulation et un action-RPG qui nous demande de gérer tout un domaine et un village, en prenant soin de l'agriculture et en nouant des liens avec les différents personnages que l'on peut rencontrant. Le jeu accorde une grande importance au système de saison, notamment quand la saison de la mort (Quietus) arrive, qui bouleverse tout et demande à notre personnage de prendre les armes pour défendre son territoire et aller abattre quelques monstres.