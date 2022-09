Accueil » Actualités » It Takes Two arrivera sur Switch le 4 novembre

Notre GOTY 2021, It Takes Two, a séduit un très grand nombre de joueuses et de joueurs l’an passé sur consoles et PC. Pourtant, il manquait sans doute la plateforme la plus appropriée pour jouer à ce titre uniquement jouable en coop : la Switch.

Et bien cette anomalie est réparée puisque la production de Hazelight Studios vient d’être annoncée sur la machine nippone au cours du dernier Nintendo Direct.

Le sort d’un couple est entre vos mains

Il sera donc possible dans quelques semaines de découvrir sur Switch les aventures de Cody et Mei en quête de restaurer leur couple, au sein d’une aventure hyper colorée, vivante, et remplie de bonnes idées.

Vous pourrez en profiter à deux sur une seule machine, avec deux consoles en coop locale, ou bien en ligne grâce au fameux Pass Ami, permettant de faire toute l’aventure avec une seule copie du jeu.

Disponible depuis l’an dernier sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, It Takes Two débarquera donc le 4 novembre sur Switch.