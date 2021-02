Un nouveau Nintendo Direct aura lieu demain à 23 heures

L’attente est désormais terminée. Après presque un an et demi sans Nintendo Direct (même si l’on a eu droit à des Nintendo Direct Mini), les fans du constructeur peuvent enfin se réjouir, puisque Nintendo vient d’annoncer qu’un Nintendo Direct aura lieu très prochainement, à savoir demain.

Les prières des fans Nintendo enfin entendues

Rendez-vous demain à 23:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 50 minutes dédié aux jeux déjà disponibles tels que Super #SmashBrosUltimate et aux titres prévus pour le premier semestre 2021 sur Nintendo Switch. ► https://t.co/IVjdKg7f9S pic.twitter.com/1w3mvD9Z3q — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2021

Rendez-vous donc le 17 février à 23 heures en France pour découvrir cette nouvelle émission tant attendue, qui devrait lever le voile sur le futur catalogue de Nintendo. Dans le tweet d’annonce, on peut voir que le show durera approximativement 50 minutes, et qu’il mettra en avant des jeux déjà sortis comme Super Smash Bros Ultimate, mais qu’il présentera également les jeux qui arriveront sur Switch durant la première moitié de l’année 2021.

Ne vous attendez donc pas à l’annonce d’une Switch Pro, mais ce sera peut-être l’occasion d’en apprendre plus sur No More Heroes III, et sur les exclusivités qui arriveront dans les prochains mois sur Switch. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site juste après la diffusion de ce Nintendo Direct.