Un nouveau Nintendo Direct Mini annoncé pour demain à 16 heures

Plus le temps passe, et plus on a l’impression que Nintendo n’est pas prêt de nous offrir un véritable Nintendo Direct avant quelques mois. Qu’importe, le constructeur japonais se rattrape aujourd’hui en annonçant un nouveau Nintendo Direct Mini.

Un Direct pour les partenaires

Rendez-vous le 17/09 à 16:00 pour un nouveau #NintendoDirectMini Partner Showcase qui présentera de nouvelles informations sur des jeux Nintendo Switch développés et édités par nos partenaires. 🎥 Rendez-vous ici demain : https://t.co/g9RWKuDqHH pic.twitter.com/VZagGzp6fC — Nintendo France (@NintendoFrance) September 16, 2020

Comme le tweet de Nintendo France l’annonce, ce Nintendo Direct Mini mettra en avant les studios partenaires de Nintendo. N’espérez donc pas trop y voir des jeux édités directement par Nintendo, mais on peut s’attendre à quelques portages et annonces de nouveaux jeux de la part d’éditeurs tiers.

Ce Nintendo Direct aura lieu dès demain, le 17 septembre, à 16 heures précisément. Le show sera disponible sur la chaîne YouTube de Nintendo.