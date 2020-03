Depuis maintenant quelques décennies, la marque Lego a très souvent été associée avec de nombreux jeux vidéos. Si les vieux de la vielle se rappelleront des premiers Lego Racers de la fin des années 90, la marque a été depuis principalement associée à différentes productions d’adaptations de licence connue, sous forme de jeux coopératif d’action plateforme tel que Lego Marvel ou encore Lego Star Wars.

Alors que nous venons d’apprendre que Reggie Fils-Aime, ex-PDG de Nintendo of America, vient de rejoindre Gamestop, c’est maintenant Nintendo qui, via le biais de ses réseaux sociaux, nous propose un teaser d’une collaboration entre la marque de briques et le géant de Kyoto.

Un jeu ou des briques Lego Super Mario ?

La question se pose bel et bien. Aurons-nous droit à une ligne de produit Lego Super Mario, comme nous avons eu le droit par le passé avec Overwatch ou Minecraft, ou bien aurons-nous un véritable jeu vidéo où notre moustachu préféré sera représenté en minifigures ? La question est posée et nous n’avons plus qu’à attendre les prochaines nouvelles pour en savoir davantage.

De notre côté les deux idées nous semblent alléchantes sur le papier, même si un jeu Lego Super Mario nous semble vraiment intéressant, avec une liberté assez grande sur ce qui pourrait être développé autour du concept. Sur le plan visuel déjà, lorsque l’on voit les propositions de Nintendo sur des titres Yoshi tel que Yoshi’s Woolly World. On imagine très bien avoir un rendu aussi chatoyant et séduisant avec des briques développé par l’éditeur japonais.

Et vous, que préférerez-vous ? Un Lego Super Mario fait de briques, ou bien de pixels ?