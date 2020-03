C’est par l’intermédiaire d’un tweet posté sur le compte Twitter de Reggie Fils Aimé que l’on apprend la nouvelle ainsi que sur le site de Gamestop. L’ex patron de Nintendo of America rejoindra le conseil d’administration de la chaîne mondiale de distribution de jeux vidéo et autres goodies à partir du 20 avril.

Toujours un pied dans le gaming

Après quinze ans de bons et loyaux services chez le constructeur japonais Nintendo, du côté de la branche américaine, l’homme avait décidé de prendre sa retraite l’année dernière aux alentours du mois d’avril. Un an plus tard, il revient donc dans le milieu du jeu vidéo afin d’essayer de redresser l’entreprise Gamestop qui éprouve des difficultés ces dernières années, avec l’avènement du tout dématérialisé.

Reggie Fils Aimé ne sera pas le seul à rejoindre ce conseil d’administration et sera rejoint par William Simon (ex-PDG de chez Walmart) et James Symancyk (PetSmart). Qui dit arrivée, dit départ avec ceux de Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy, et Steve Koonin. L’entreprise tentera de trouver des solutions à ses problèmes à l’aube de la sortie des consoles de nouvelles générations.