Accueil » Actualités » Nintendo : 111 millions de Switch vendues, et Nintendo Switch Sports cartonne

La pénurie a beau toucher tous les constructeurs, Nintendo a l’esprit tranquille tant sa Switch est populaire. Le rythme de vente de la console est incroyablement régulier pour une machine qui a soufflé sa cinquième bougie, et Nintendo peut se targuer d’avoir là l’une des consoles les plus vendues de l’histoire. Le constructeur publie aujourd’hui les résultats de son premier trimestre de cette année fiscale, et encore une fois, la Switch se vend comme des petits pains.

La Switch passe un nouveau palier

Alors certes, on pourra constater une baisse dans le nombre total de ventes par rapport au dernier trimestre, mais Nintendo peut tout de même sabrer le champagne. Sur ce dernier trimestre, ce sont 3,43 millions de Switch qui ont été vendues, contre 4,11 millions au premier trimestre. Toujours est-il que la performance est remarquable, et permet à Nintendo de franchir un nouveau palier.

Ce sont maintenant 111,08 millions de Switch qui ont été vendues à travers le monde depuis son lancement (compteur arrêté au 30 juin 2022). Avec de grosses sorties et une période de Noël qui devrait être faste, on peut se dire que la console peut viser les 120 millions d’ici la fin de cette année fiscale si elle continue sur ce rythme.

Des ventes de jeux toujours au top

En plus de cela, Nintendo annonce avoir vendu plus de 41,41 millions de jeux durant ce dernier trimestre. Voici le nouveau top 10 des meilleures ventes de jeux Switch :

Mario Kart 8 Deluxe : 46,82 millions Animal Crossing: New Horizons : 39,38 millions Super Smash Bros. Ultimate : 28,82 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 27,14 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 24,50 millions Super Mario Odyssey : 23,93 millions Super Mario Party : 18,06 millions Pokémon Diamant Etincelant / Pokémon Perle Scintillante : 14,79 millions Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Evoli! : 14,66 millions Ring Fit Adventure : 14,54 millions

En dehors de ce top 10 qui est difficile à atteindre, les jeux Nintendo qui sont récemment sortis se portent tout aussi bien. A commencer par Nintendo Switch Sports, qui compte déjà 4,84 millions de ventes, tandis que Kirby et le Monde Oublié n’est pas très loin avec ses 4,53 millions d’exemplaires. Enfin, Mario Strikers: Battle League, sorti en juin, totalise 1,91 millions de ventes, ce qui est un beau lancement.