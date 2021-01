NieR Automata : L’ultime secret du jeu révélé plus de trois ans après la sortie

Sorti en 2017 et vendu à 5 millions d’exemplaires depuis, NieR Automata continue de fasciner les joueurs comme au premier jour, notamment grâce à ses multiples fins secrètes ou amusantes, qui font le charme du jeu. Yoko Taro, directeur du titre, avait cependant affirmé il y a quelques temps que tous les secrets du jeu n’avaient pas encore été trouvé, mais un modder a fait une découverte surprenante ces derniers jours. Si vous n’avez pas terminé le jeu, attention aux éventuels spoilers qui vont suivre.

Ok Here it is! After being teased by the game's director @yokotaro two years ago, I discovered the "Final secret" in NieR Automata. Please take a moment to watch and retweet, as it was a monumental task. Also please enjoy the familiar cameo in the intro: https://t.co/XwhqDN5RmU pic.twitter.com/TfIMcHmriQ

— Lance McDonald (@manfightdragon) January 4, 2021