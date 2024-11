Stellar Blade : Le DLC NieR Automata est maintenant disponible à l’achat dans le jeu de Shift Up

EVE à la mode YoRHa

Ce DLC (qui est purement esthétique et n’offre aucun vrai contenu narratif) est donc affiché à 9,99 € sur le PlayStation Store, et vous donne accès à quatre nouvelles tenues pour EVE ainsi que d’autres accessoires, à savoir :

Un accessoire de visage pour EVE

Trois coupes de cheveux pour EVE

Une apparence pour le drone

Une apparence pour Adam

Une apparence pour Lily

Quatre tenues… enfin disons plutôt six, car les tenues de 2B et A2 vont tomber en lambeaux comme dans NieR Automata après une résurrection d’EVE. Pour récupérer tout ce contenu, vous devrez trouver le personnage d’Emil et obtenir des larmes stellaires afin d’acheter les tenues. Des objets à trouver un peu partout sur deux des maps du jeu, histoire de voir si vous reconnaissez bien les environs. On couvre déjà vos arrières puisque notre guide trouver toutes les larmes stellaires dans Stellar Blade est déjà disponible.

N’oublions pas non plus qu’une mise à jour gratuite est disponible dans le même temps, elle aussi ajoutant quatre nano-combinaisons en plus ainsi que d’autres petites nouveautés, dont le très attendu mode Photo qui permet de photographier EVE et les autres PNJ sous plein d’angles différents.

