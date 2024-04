Stellar Blade : Yoko Taro pense que le jeu de Shift Up est meilleur que NieR Automata et se dit presque jaloux

Un adoubement qui a du poids

On savait déjà que Kim Hyung-Tae aimait et respectais profondément NieR Automata, mais restait maintenant à savoir ce que Yoko Taro pense de Stellar Blade. Sans grande surprise, il adore, et donne le plus beau des compliments à son homologue :

« Stellar Blade est un jeu vraiment étonnant. Je dirais qu’il est bien meilleur que NieR Automata […] Les graphismes sont vraiment next-gen et la direction artistique des personnages est incroyable. Les personnages masculins sympas et les personnages féminins mignons propres au style de M. Kim sont vraiment attrayants. »

Une réponse très polie et pleine d’humilité, qui a de quoi faire rougir Kim Hyung-Tae et qui ne veut sans doute pas trop souffrir de la comparaison avec le jeu qu’il idolâtre :

« Sérieusement, pour moi, NieR Automata, c’est le graal intouchable. Les visuels et l’histoire sont si spéciaux qu’il n’est tout simplement pas possible de les imiter. Stellar Blade est le premier titre console de Shift Up. S’il vous plaît, voyez-nous plutôt comme le petit nouveau dans le milieu. »

Recevoir de tels compliments peut forcément mettre la pression, si les fans de NieR Automata s’attendent à ce que Stellar Blade soit encore meilleur que leur jeu favori. Mais Yoko Taro n’en démord pas est s’estime même « un peu jaloux » :

« Stellar Blade me rend en fait assez jaloux. C’est un jeu avec un concept génial et des graphismes époustouflants. Il montre comment vous [Kim Hyung-Tae] et les membres de votre studio ont travaillé très dur ensemble. En tant qu’artiste travaillant en externe avec les studios de développement, il n’est pas possible de partager ma vision et mes idées au même niveau que vous. J’envie vraiment ça. »

On saura dès le 26 avril si Stellar Blade peut au moins arriver au nom à la cheville de NieR Automata.