Tous les amateurs de skate ont possédé ou possèdent ces chaussures

Toujours en présence des principaux développeurs concernant le sujet du jour, ce nouvel épisode de « The Board Room » explore la création de votre personnage dans skate., ainsi que les options cosmétiques disponibles pour sa personnalisation. Bien que le skateboarding ait ses codes vestimentaires bien établis, le jeu vous offre une vaste liberté pour concevoir l’avatar de vos rêves.

Notre objectif est de trouver le juste milieu entre réalisme et style dans notre direction artistique et nos personnages. Vous allez avoir beaucoup d’outils et d’options pour vous exprimer et afficher votre personnalité. Les joueurs pourront personnaliser les tenues de leur personnage, sa taille, sa morphologie et ses caractéristiques comme bon leur semble.

Des vêtements aux accessoires, en passant par le dos de votre planche, tout est personnalisable. De plus, certaines marques emblématiques telles que Girl & Chocolate et Vans seront présentes. Eh oui, les fameuses chaussures que tous les fans de Skate ont porté sur les bancs de l’école sont bien là. Il ne manque plus que la confirmation des fameux pantalons baggy pour avoir l’attirail complet.

Cependant, en raison du modèle économique de Skate., certains cosmétiques seront payants tandis que d’autres pourront être acquis avec la monnaie gagnée en jeu. Il est probable que les articles les plus prestigieux nécessitent un achat réel, mais nous espérons que l’une des vidéos « Board Room » abordera en détail la question de la monétisation. On imagine que les fans seront septiques vis à vis des microtransactions à moins d’une clarification solide des développeurs et d’Electronic Arts.

Vous pourrez débloquer de super nouveaux objets pour votre personnage et votre board dans la boutique du jeu en utilisant à la fois des devises gagnées et premium.

Le modèle Free to Play va donc permettre aux développeurs d’apporter du contenu sur la durée, après la sortie du jeu dont :

De nouveaux vêtements et styles

De nouvelles marques et façons d’interagir avec toutes nos marques partenaires

De nouveaux événements et de nouvelles possibilités de gameplay

skate. n’a toujours pas de période de sortie ni de plateformes officiellement annoncées.