New World : Royaume de test public et les prochains gros ajouts détaillés

Quelques mois après sa sortie, Amazon nous annonce la venue imminente d’un royaume de test public, ou RTP, pour son MMO. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette pratique, il s’agit d’un serveur séparé dans lequel les joueurs peuvent tester en avance les nouveautés à venir dans le titre. Bien évidemment, ces royaumes n’obéissent pas aux règles habituelles et nous allons vous résumer tout ça.

Avoir un coup d’avance sur le jeu

Comme dit précédemment, ces serveurs permettent de tester les ajouts contenus dans la prochaine mise à jour à être déployée sur les serveurs classiques de New World. Cela permet aux développeurs de tester le contenu supplémentaire en condition réel tout en recueillant le feedback des joueurs participant à ces phases. N’imaginez toutefois pas pouvoir jouer de la même façon sur ce royaume de test. En effet, à chaque déploiement d’une mise à jour au préalable testée sur ce royaume, tout sera réinitialisé et les avancées de chaque personnage seront supprimées définitivement.

Ces phases ne seront disponibles que ponctuellement. Il faudra surveiller les annonces autour du jeu pour savoir quand une période de test est de nouveau planifiée. De plus, pour accélérer la progression des joueurs volontaires et ne pas se coltiner la montée de niveau à chaque fois, ce royaume de test autorisera les joueurs à monter de niveau instantanément avec les sets d’équipements qui vont avec.

Nouvelle arme, nouvelles créatures et bien d’autres…

Avec cette annonce, Amazon n’a pas hésité à nous partager les grandes lignes sur les ajouts de la prochaine mise à jour majeure. En premier lieu, nous allons bien évidemment parler de la nouvelle arme : les Gantelets du Néant. Celle-ci se trouve à mi-chemin entre une arme de soutien et une arme DPS en s’appuyant à la fois sur la statistique d’intelligence et de concentration du personnage. Le bâton de soutien étant jusqu’à présent la seule arme ayant une affinité avec la statistique de concentration, les soigneurs du jeu seront ravis d’apprendre qu’une autre arme orientée soutien leur sera bientôt dédiée.

Encore une fois, deux arbres de talents seront présents pour cette arme. L’arbre de putréfaction procurera soins et affaiblissements à distance via l’orbe de Putréfaction, un projectile à deux phases délivrant soins aux alliés et affaiblissements aux ennemis. L’arbre d’annihilation se concentre quant à lui sur la lame du néant et offre différentes sources de dégâts à courtes portées. Les Gantelets du Néant sont énoncés comme étant une arme prédestinée aux combats de groupe mêlant dégâts et supports magiques.

De nouveaux types d’ennemis seront également de la partie dont les Varègues qui s’installeront sur les plages de Levant. Accompagnées de ces nouveaux types d’ennemis, de nouvelles quêtes verront le jour pour expliquer leur débarquement. Les quêtes principales verront également leurs formes variées avec de nouvelles types de tâches. En plus de tout cela, de nouvelles missions JCJ seront également ajoutées avec plusieurs objectifs comme la récupération de plans sur des territoires ennemis ou la prise de contrôle de forteresse. À l’inverse, les missions de braconnage seront quant à elles enlevées du jeu.

Enfin, le comptoir dans les villes proposera un contenu unifié et offrira la possibilité d’accéder au même catalogue d’objets partout dans le monde. Seuls les taxes de transaction et les frais d’achat et de vente dépendront de la colonie où vous vous trouvez au moment de l’échange. Si jamais certaines de vos questions subsistent, on vous ajoute ci-joint le lien de l’article externe dédié.