Netmarble annonce un MMORPG Game of Thrones sur mobiles, premiers détails

Netmarble est un éditeur très occupé ces derniers temps, et la cinquième édition de Netmarble Together, qui sert à présenter les futurs jeux à la presse, a permis de lever le voile sur un grand line-up de titres en préparation. Parmi eux, on a notamment pu découvrir The Seven Deadly Sins: Origin, un jeu en monde ouvert ambitieux, et visiblement Netmarble adore s’attaquer à de grandes licences, puisqu’un MMORPG situé dans l’univers de Game of Thrones a été annoncé dans la foulée, en partenariat avec HBO et Warner Bros Games.

Un monde ouvert sous Unreal Engine 5

Le titre a eu droit à un premier teaser et à quelques informations de la part de Beom-Jin Park, CEO de Netmarble Neo, relayées par le site Inven. On y apprend alors que malgré sa construction de MMORPG, avec une dimension multijoueur forte, le jeu proposera aussi une expérience solo très poussée, qui viendra s’entremêler avec les événements communautaires.

On y suivra une histoire inédite, qui mêlera aussi bien la politique entre les humains que des batailles contre les Marcheurs Blancs. Le tout sera ancré dans un Westeros visiblement en monde ouvert, avec de la météo dynamique et l’utilisation du moteur Unreal Engine 5 pour donner vie à cet univers.

On ignore encore la date de sortie du titre, tout comme ses plateformes, même si on sait au moins que le titre sortira sur mobiles, Netmarble oblige.