The Seven Deadly Sins: Origin est annoncé sur PC, consoles et mobiles, avec un grand monde ouvert

Le manga The Seven Deadly Sins a eu droit à quelques adaptations ces dernières années, à la qualité inégale. Sur console, ce n’était pas la joie avec The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia, mais la sortie de The Seven Deadly Sins : Grand Cross sur mobiles a donné aux fans un vrai jeu satisfaisant avec Meliodias et les autres. Fort de ce succès, Netmarble retente sa chance avec un titre encore plus ambitieux, The Seven Deadly Sins: Origin, qui s’exportera aussi sur consoles et PC.

Seven Deadly Impact

On découvre alors un premier trailer pour The Seven Deadly Sins: Origin, qui nous offrira un grand monde ouvert à explorer en compagnie des personnages les plus emblématiques du manga. Si la formule vous dit quelque chose, c’est sans doute car elle ressemble énormément à celle de Genshin Impact, avec de l’escalade, de la récolte etc. On semble aussi y voir de la coopération et même de la nage sous-marine, afin d’y trouver des trésors.

On ignore pour l’instant le modèle économique de The Seven Deadly Sins: Origin. Reprendre la formule d’un gacha ne serait pas étonnant pour Netmarble, surtout lorsque l’on voit comment cela fonctionne chez miHoYo. D’autant plus que le studio précise que de nombreux personnages seront présents, même ceux de Four Knights of the Apocalypse, et que le jeu se présente comme un « multivers », avec une histoire originale.

The Seven Deadly Sins: Origin sortira à une date indéterminée sur PC, consoles et smartphones.