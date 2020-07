Necrobarista sortira le 22 juillet sur PC et en 2021 sur consoles

Prévu initialement au mois d’août 2019, Necrobarista aura finalement pris son temps. Les développeurs ont eu besoin d’un délai supplémentaire pour peaufiner leur titre qui a cependant enfin une date de sortie. Prenez votre agenda, cela arrive (très) prochainement.

Et quelques images pour fêter ça

Comme cela avait déjà été annoncé, la sortie se fera en deux temps : Necrobarista arrivera d’abord le 22 juillet sur PC puis courant 2021 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il sera lancé au prix de 16,79€ et sera disponible avec différents sous-titres, dont le français.

« C’est une histoire sur la mort et le café », voici les premiers mots de la description du jeu. Pour rappel, Necrobarista est un visuel novel qui veut se distinguer notamment avec des scènes en vue à la première personne et sa présentation cinématographique entièrement en 3D avec des inspirations issues du cinéma et des animes. La bande-son est composée par Kevin Penkin, artiste reconnu pou Made in Abyss ou encore le jeu Florence.